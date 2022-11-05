В Татарстане за неделю выросли цены на бананы, помидоры и куриные яйца

Так, огурцы выросли в цене на 1,2% - до 86,26 рубля за килограмм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с 24 по 31 октября подорожали бананы, огурцы, помидоры и куриные яйца. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, средняя цена на помидоры выросла на 6,8% - до 90,4 рубля за килограмм. А бананы подорожали на 1,47% и теперь стоят 82,67 рубля за килограмм. Также цены выросли на куриные яйца на 1,27%. Так, упаковку из десяти яиц можно приобрести за 68,5 рубля. Огурцы выросли в цене на 1,2% - до 86,26 рубля за килограмм.

Кроме того, подорожали и другие товары: говядина, сосиски, сардельки, сметана, творог и детское питание. Однако "борщевой набор" стал дешевле. Так, снизились цены на капусту, картофель, лук, свеклу и морковь.

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