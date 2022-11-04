Передовым участникам спецоперации из Татарстана вручили наручные часы и тюбетейки

В частности часы были изготовлены Чистопольским заводом по спецзаказу. Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Около тысячи призванных в рамках частичного мобилизации татарстанцев после прохождения подготовки в Казани были отправлены в Белгородскую область, где влились в состав подразделений Центрального военного округа.

В ближайшее время они отправятся на службу в зону проведения спецоперации. Перед отъездом их посетила целая делегация из Татарстана, которую возглавил полномочный представитель республики в Российской Федерации Равиль Ахметшин. Вместе с ним также приехали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Госдумы от Татарстана Руслан Гаджиев и Герой России, участник боевых действий на Северном Кавказе Рафик Ихсанов.

- Собираясь сюда, мы не ожидали, что увидим именно вас - наших земляков. И поэтому эта встреча особенно важна и дорога для каждого из нас. Ребята, желаю вам самого главного – здоровья. Ждем всех вас целыми и невредимыми дома, в нашем родном Татарстане! - сказал Равиль Ахметшин во время торжественного построения.

Приехавшим на встречу передовым участникам спецоперации делегация из Татарстана вручила командирские часы Чистопольского завода с символикой «О» («Отважные»). При этом каждому награжденному земляку Равиль Ахметшин подарил татарский головной убор - тюбетейку.

Отметим, что жители республики собрали для мобилизованных земляков около 200 тонн полезного груза. Это, в том числе, предметы первой необходимости и медикаменты.

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