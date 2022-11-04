В Йошкар-Оле водителя отдали под суд за смерть неуступчивого байкера-пенсионера

Байкер постоянно ускорялся и маневрировал так, что его невозможно было обойти. Фото: СУ СКР Марий Эл

Завершено расследование уголовного дела 42-летнего водителя из Йошкар-Олы. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает следственный комитет Марий Эл.

- Были проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, допрошены свидетели. Собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, 19 июня в Йошкар-Оле обвиняемый, находясь за рулем своего легкового автомобиля, пытался обогнать 68-летнего байкера. Но мотоциклист периодически ускорялся и маневрировал так, что его невозможно было объехать.

Как следует из материалов уголовного дела, водитель легковушки разозлился на неуступчивого байкера-пенсионера, кое как обогнал его, резко перестроился на его полосу движения и резко затормозил. Мотоциклист не успел среагировать и врезался в машину, которой не давал себя обогнать. От полученных травм байкер скончался в больнице.

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