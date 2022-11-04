Олег Знарок прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салават Юлаевым»: «Правильно играть стали»

Наставник считает, что эта победа станет стимулом для его подопечных. Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» смог одержать победу над «Салаватом Юлаевым» в четвертой игре «Зеленого дерби», которая прошла в Казани. Первый отрезок встречи, несмотря на опасные моменты от обеих команд, завершился со счетом 0:0.

В конце второго периода гости обошли оборону хозяев, воспользовавшись их ошибкой - 0:1. Но в начале третьего отрезка игры «Ак Барс» сравнил счет, забив шайбу в пустые ворота.

Далее ни одна из команд не смогла вырваться вперед, даже в овертайме. Исход матча решился только в серии буллитов, где казанцам повезло больше. «Ак Брас» выиграл со счетом 2:1.

- Правильно играть стали. Первый период еще более-менее был, а второй совсем кошмарным. Третий период был очень хорошим для нас, мы сыграли на характере и победили. Думаю, это стимул для команды, - прокомментировал победу главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

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