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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:26

В столице Татарстана паломники и священники приняли участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери

За порядком следили волонтеры и полицейские
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В крестном ходе приняли не только жители Казани, но представители других регионов России. Фото: tatmitropolia.ru

В крестном ходе приняли не только жители Казани, но представители других регионов России. Фото: tatmitropolia.ru

4 ноября отмечается день Казанской иконы Божией Матери. В столице Татарстана в честь этого организовали крестный ход со святым образом. Его пронесли по историческому центру города. На время крестного хода ряд улиц перекрыли для транспорта, а автобусы развернули по другим схемам движения.

Помимо горожан и паломников почти со всей России в крестном ходе, а также в богослужениях, приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Североморский и Умбский Тарасий.

Во время всего хода за порядком следили полицейские, а волонтеры оказывали помощь паломникам. В итоге святой образ был внесен в не так давно восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери. Там продолжились богослужения с участием архиереев.

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