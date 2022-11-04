За минувшие сутки в Татарстане выявили 136 новых случаев заражения COVID-19

В 37 выявленных новых случаях инфицированным понадобилась госпитализация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за прошедшие сутки было выявлено 136 новых случаев COVID-19, в 37 из них пациентам понадобилась госпитализация. При этом за эти же отчетные 24 часа от инфекции выздоровело больше людей чем заразилось – 184 человека, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Можно отметить, несмотря на то, что высокого роста заболеваемости нет, коллективный иммунитет к этой инфекции в республики все также находится на низком уровне – 3,9%.

Всего же в Татарстане COVID-19 был обнаружен у 188 007 человек, 184 780 из которых смогли излечится, а 2005 скончались в результате болезни.

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