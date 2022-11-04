5 ноября в Казани на сельхозярмарках можно купить продукты без магазинных наценок

Торговля будет вестсиь с 6.00 до 12.00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту субботу, 5 ноября, в Казани вновь заработают традиционные сельхозярмарки, где горожане смогут купить продукты от местных фермеров без магазинных наценок.

- Наибольшей популярностью на этих ярмарках у жителей столицы Татарстана пользуются картофель, репчатый лук, яйца, хлеб, кондитерские изделия и молочная продукция, - отметил ив мэрии Казани.

Как и в прошлые выходные торговля будет вестись с 6.00 до 12.00 на 16 площадках, которые расположены по следующим адресам:

- ул.Дементьева, 7;

- ул.Беломорская, 69;

- ул.Ленинградская, 27;

- ул.Татарстан, 53;

- ул.Чехова, 2;

- ул.Краснококшайская, 150/2;

- ул.Батыршина, 20;

- ул.Революционная, 12;

- пр.Ямашева, 71а;

- ул.Лаврентьева, 10;

- ул.Ш.Усманова, 1;

- ул.Р.Зорге, 66;

- ул.Ю.Фучика, 72;

- ул.Аграрная, 2;

- ул.Липатова, 7.

В свою очередь для живущих в ЖК «Салават Купере» сельхозярмарку организуют на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

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