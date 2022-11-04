5 ноября в Казани на сельхозярмарках можно купить продукты без магазинных наценок

Торговля будет вестсиь с 6.00 до 12.00.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В эту субботу, 5 ноября, в Казани вновь заработают традиционные сельхозярмарки, где горожане смогут купить продукты от местных фермеров без магазинных наценок.
- Наибольшей популярностью на этих ярмарках у жителей столицы Татарстана пользуются картофель, репчатый лук, яйца, хлеб, кондитерские изделия и молочная продукция, - отметил ив мэрии Казани.
Как и в прошлые выходные торговля будет вестись с 6.00 до 12.00 на 16 площадках, которые расположены по следующим адресам:
- ул.Дементьева, 7;
- ул.Беломорская, 69;
- ул.Ленинградская, 27;
- ул.Татарстан, 53;
- ул.Чехова, 2;
- ул.Краснококшайская, 150/2;
- ул.Батыршина, 20;
- ул.Революционная, 12;
- пр.Ямашева, 71а;
- ул.Лаврентьева, 10;
- ул.Ш.Усманова, 1;
- ул.Р.Зорге, 66;
- ул.Ю.Фучика, 72;
- ул.Аграрная, 2;
- ул.Липатова, 7.
В свою очередь для живущих в ЖК «Салават Купере» сельхозярмарку организуют на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.
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