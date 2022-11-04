В столице Татарстана 4 ноября отмечают день Казанской иконы Божией Матери

Перед Казанской иконой Божией Матери люди просят избавить их от болезней, помочь в работе, учебе и о женском счастье.. Фото: tatmitropolia.ru

4 ноября столица Татарстана отмечает не только День народного единства, но и день Казанской иконы Божией Матери. В честь этого в городе прошел крестный ход со святым образом, а также состоялись службы в храмах и церквях.

Традиционно этот день православные должны отмечать молитвами. Перед Казанской иконой Божией Матери люди просят избавить их от болезней, помочь в работе, учебе и о женском счастье. Образы Божией Матери также принято дарить молодоженам, так как по приметам заключенный в этот день брак будет удачным.

Поста на этот праздник нет, поэтому можно спокойно приглашать гостей и накрывать щедрый стол. А вот что нельзя в этот день, так это ругаться, обижать людей и задумывать подлости. Также многими считается, что в праздник Казанской иконы Божией Матери нужно отказаться от работы причем как от тяжелой, так и простой.

Отметим, что Казанская икона Божией Матери является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви. В царские времена название города Казань у православных прежде всего ассоциировалось именно с Казанской иконой Божией Матери, хранившейся в Богородицком женском монастыре.

Напомним чудотворный образ был обретен после страшного пожара в городе, который произошел в 1579 году. Тогда огонь уничтожил целый район. Сгорел дом и сотника Онучина. Его 12-летней дочери Марфе трижды являлась во сне Пресвятая Богородица. Она велела сходить на пожарище и обрести там свой образ. Сведения об этих снах дошли до архиепископа Казанского Иеремии. Он благословил духовенство на поиски иконы. В итоге Марфа обнаружила святой образ на месте сгоревшего дома.

А в 1611 году митрополит Казанский Ефрем, которого призвал на борьбу с поляками заточенный в тюрьму патриарх Гермоген, направил вместе с казанским отрядом в ополчение Минина и Пожарского список с Казанской иконы Божией Матери. Перед освобождением Москвы русское ополчение усиленно молилось перед иконой. В результате город был возвращен, а поляки разбиты.

В 1904 году из Казанского Богородицкого монастыря икону похитили. Преступников быстро нашли, но святого образа при них уде не было. Икона Казанской Божией матери была вновь обретены лишь в 2000-х годах. Когда Ватикан передал свой список святого образа Русской православной церкви.

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