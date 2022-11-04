Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем народного единства России

Минниханов назвал Татарстан одним из форпостов российской государственности. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. С этим праздником татарстанцев поздравил глава республики Рустам Минниханов.

- От всей души поздравляю вас с праздником дружбы, согласия и могущества многонациональной России. Татарстан - один из форпостов российской государственности, пример межнационального и межрелигиозного согласия. Уверен, что празднование Дня народного единства будет способствовать укреплению гражданственности и патриотизма, сплоченности нашего многонационального народа, сохранит веру в собственные силы и любовь к своему Отечеству, - гласит обращение главы Татарстана.

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