В Бахрейне проходит форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Фото: president.tatarstan.ru

Находясь с рабочим визитом в Бахрейне глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Папой Римским Франциском.

- В эти дни Бахрейн принимает у себя важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как вы, - сказал Минниханов в беседе с Папой Римским.

Он также рассказал об особенностях Татарстана, остановившись на теме поддержке вопроса этнического и религиозного многообразия. Так, Рустам Минниханов отметил воссоздание в столице республики собора Казанской иконы Божией Матери.

- Именно в этом соборе сегодня находится список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях Папы Иоанна Павла II, - напомнил глава Татарстана.

Рассказал он Папе Римскому, что в Казани с 1995 года действует католический приход. Так, в храме «Воздвижение Святого Креста» ежедневно совершаются богослужения.

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