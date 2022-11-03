В Верхнесуслонском районе КАМАЗ протаранил стоящую легковушку, один человек погиб

авария произошла на неосвещенном участке трассы. Фото: МВД по РТ

Вечером в четверг, 3 ноября, в Верхнеуслонском районе Татарстана на 37 километре трассы Казань-Ульяновск КАМАЗ на полном ходу в темноте протаранил автомобиль ВАЗ-2114. Легковушка стояла на дороге, потому как до этого попала в другое ДТП.

До этого столкновения ВАЗ встал на дороге из-за другой аварии. Фото: МВД по РТ

В результате столкновения с грузовиком от полученных травм на месте происшествия скончался 75-летний водитель ВАЗа. Также пострадала и его пассажирка. Женщина в момент аварии находилась на переднем сиденье.

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