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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 17:00

В Верхнесуслонском районе КАМАЗ протаранил стоящую легковушку, один человек погиб

ВАЗ-2114 остановился на дороге из-за другого ДТП
Лев ИЛОНОВ
авария произошла на неосвещенном участке трассы.

авария произошла на неосвещенном участке трассы.

Фото: МВД по РТ

Вечером в четверг, 3 ноября, в Верхнеуслонском районе Татарстана на 37 километре трассы Казань-Ульяновск КАМАЗ на полном ходу в темноте протаранил автомобиль ВАЗ-2114. Легковушка стояла на дороге, потому как до этого попала в другое ДТП.

До этого столкновения ВАЗ встал на дороге из-за другой аварии.

До этого столкновения ВАЗ встал на дороге из-за другой аварии.

Фото: МВД по РТ

В результате столкновения с грузовиком от полученных травм на месте происшествия скончался 75-летний водитель ВАЗа. Также пострадала и его пассажирка. Женщина в момент аварии находилась на переднем сиденье.

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