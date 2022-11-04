Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде на ноябрьские праздники 2022

Осадки в регионе немного задержатся. Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие первые два дня ноябрьских праздников – 4 и 5 числа, на территории республики погода будет формироваться под влиянием смещающейся на восток южного циклона. Поэтому в регионе местами все еще будут сохраняться небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом сильного ветра не ожидается, он будет умеренным. Днем 4 ноября температура воздуха прогнозируется в пределах от +1 до -4 градусов, а уже в ночь на 5 ноября она будет от -1 до -6 градусов. Днем в субботу воздух прогреется максимум до +3 градусов, на дорогах стоит быть внимательными – местами образуется гололедица.

Что же касается воскресенья, 6 ноября, то на Татарстан свое влияние распространит западный антициклон. Если осадки и сохранятся, то только ночью, местами и в восточных районах – это будет небольшой снег, в том числе и мокрый. В светлое время суток они и вовсе прекратятся из-за роста атмосферного давления. Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от 0 до -5 градусов, а днем – от +2 до -1 градуса.

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