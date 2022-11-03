На дороге Казань-Оренбург легковой автомобиль с детьми столкнулся с грузовиком, один человек погиб

Чтобы добраться до людей в машине, понадобилась помощь спасателей. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот четверг, 3 ноября, в Чистопольском районе на 146 километре дороги Казань-Оренбург произошло смертельное ДТП.

37-летняя женщина-водитель везла на автомобиле Hyundai двух детей. По предварительным данным, она на скорости выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком Hino.

Столкновение произошло на большой скорости. Фото: ГИБДД Татарстана

В результате аварии женщина-водитель погибла на месте. Дети, которых она везла назаднем пассажирском сиденье, выжили но получили травмы.

- В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщает ГИБДД Татарстана.

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