Детского главврача из Набережных Челнов командировали в зону спецоперации

Известно, что Денис Дуткин ранее уже служил в армии медиком. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главврач детской поликлиники №6 Набережных Челнов Денис Дуткин две недели назад отправился в командировку в зону спецоперации.

А ранее в числе мобилизованных оказался его сводный брат, известный в городе педиатр, главврач частной "скорой помощи" Николай Зотов.

Отчим Дениса бывший главный педиатр Набережных Челнов Александр Зотов, сказал, что желание ехать туда - это его личное решение. Он поддерживает Дениса и Николая. Кроме того, Зотов-старший называет сыновей настоящими, надежными и порядочными мужчинами, сообщают Chelny-biz.ru.

Отметим, что Денис Дуткин в 2006 году окончил КГМУ по специализации педиатрия и детская кардиология. Служил в армии медиком. После работал по специальности в Набережных Челнах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram