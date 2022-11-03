В Набережных Челнах стартовали работы по установке каркаса главной новогодней елки

В 2021 году в Набережных Челнах главная елка находилась рядом с администрацией города. Фото: Мэрия Набережных Челнов

В Набережных Челнах начали возводить каркас будущей главной елки города. Появится символ Нового года на площади Азатлык, сообщает мэрия города.

В 2022 году елку решили установить ближе к центру площади. Там ранее располагался газон. А в 2021 году она находилась рядом со зданием мэрии Набережных Челнов.

Напомним, в татарстанском автограде приступили к установке главной елки 27 октября. Тогда рабочие начали с возведения постамента для зеленой красавицы, а также очистке территории вокруг.

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