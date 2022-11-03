Из Казани возобновили авиарейсы в Египет

Полеты осуществляются на лайнерах Boeing 737-800 с вместимостью 189 мест. Фото: Алина НИЗАМОВА

Из Казани снова запускают авиарейсы в Египет, а именно в Хургаду. Полеты осуществляются на лайнерах Boeing 737-800 с вместимостью 189 мест, сообщает пресс-служба местного аэропорта.

Первые пассажиры отправились по данному маршруту 1 ноября. Последующие полеты будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Отметим, что билеты доступны при бронировании комплексной туристической путевки, которая включает в себя перелет, трансфер, проживание в отеле и экскурсию.

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