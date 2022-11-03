В Казани признали аварийными два многоквартирных дома по улице Можайского

Заявление о признании дома аварийным написали сами жильцы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани решено снести в Кировском районе. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Речь идет о двухэтажных домах №№ 3 и 9/14 по улице Можайского. В каждом из них по восемь квартир. Жильцы будут переселены, после чего дома снесут. Все это, согласно документу, должно занять не более полугода.

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