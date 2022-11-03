Глава Татарстана встретился с наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом

Наследный принц Салманом бен Хамадом сказал, что рад приветствовать главу Татарстана Рустама Минниханова в Бахрейне. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 3 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках своей рабочей поездки в Бахрейн встретился с наследным принцем страны Салманом бен Хамадом. Среди прочего они обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества.

- Лучше понимать друг друга и вести бизнес с мусульманскими странами нам помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции, - отметил глава Татарстана.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн 2 ноября. Там он выступил на форуме «Значение диалога между религиями».

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