В Казани кондуктор бросил билет в лицо пассажира

Их решено лишить премий и отправить на дополнительный инструктаж по культуре обслуживания. Фото: Иван МАКЕЕВ

3 ноября в Комитете по транспорту Казани рассмотрели очередную серию жалоб на экипажи общественного транспорта. Так, например, один из горожан сообщил о хамстве со стороны кондуктора троллейбуса №8. Другой пассажир рассказал, что кондуктор автобуса №5 громко слушал музыку в салоне, а на замечание также нагрубил.

Еще одна жалоба поступила в адрес кондуктора автобуса №33. Стало известно, что он бросил билет в лицо пассажиру.

Со всеми ними проведут дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров. Кроме этого, последних двух лишат премий.

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