В Татарстане сотрудники ГИБДД остановили Mercedes игрока «Рубина» Лисаковича, за которым числится более 200 нарушений

В основном за иномаркой 24-летнего футболиста числится такое нарушение, как превышение скорости. Фото: rubin-kazan.ru

Игрок казанского «Рубина», а также член сборной Беларуси Виталий Лисакович приглянулся сотрудникам ГИБДД Татарстана. А если быть точнее, то его автомобиль Mercedes. Полицейские остановили иномарку с белорусскими госномерами. За ней, согласно ориентировке, числилось более 200 штрафов за нарушения ПДД. В основном это превышение скорости, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, за рулем Mercedes во время его остановки находился сам футболист. В отношении него был составлен административный протокол.

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