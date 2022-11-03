Спектакль «Ал яулык, зэнгэр шэл» Тинчуринского театра вошел в лонг-лист театральной премии «Золотая маска - 2023»

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

Стали известны номинанты главной российской театральной премии «Золотая маска» 2023 года. Постановка Тинчуринского театра «Ал яулык, зәнгэр шэл» («Розовый платок, голубая шаль») вошел в лонг-лист премии и отмечен экспертами как «самый заметный спектакль сезона 2020-2021 годов». Режиссерами постановки выступили выпускники режиссерского курса Туфана Имамутдинова Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Булат Минкин и Рамиль Камалов.

В свою очередь танцевальный перфоманс хореографа Тинчуринского театра Марселя Нуриева «ДЭР» претендует на победу в главной театральной премии страны «Золотая маска» сразу в пяти номинациях. «ДЭР» – это совместный проект творческого объединения «Алиф» и театральной площадки «MON».

Спектакль претендует на победу в номинации «Современный танец/спектакль». Работа хореографов Марии и Марселя Нуриевых претендует на победу в номинации «Работа балетмейстера-хореографа в современном танце». Мария Нуриева номинирована в номинации «Женская роль в современном танце», а Марсель Нуриев – в номинации «Мужская роль в современном танце». Композиторы Сугдэр Лудуп, Эрик Марсковский и Мелас Спиридон номинированы в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Танцевальный перфоманс «ДЭР» рассказывает о связях, которые возникают и распадаются, вторя ритму узоров внутри замкнутого пространства ковра.

- Звуки наполняют пространство волнами вибраций. Тела оставляют тени и невидимые орнаменты в пустоте. Слово «ДӨР» в переводе с тувинского языка означает почётное место в юрте (напротив входа) и сторону, противоположную фасаду, - говорится в аннотации спектакля.

Коллектив Тинчуринского театра поздравляет хореографа Марселя Нуриева и желает ему удачи в борьбе за главную театральную премию страны!