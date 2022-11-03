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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:13

Житель Набережных Челнов одновременно стал отцом и дважды дядей

Семья мужчины стала больше на трех мальчиков
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Все дети появились на свет в Перинатальном центре Камского детского медицинского центра.

Все дети появились на свет в Перинатальном центре Камского детского медицинского центра.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Никита из Набережных Челнов практически одновременно стал и отцом, и дважды дядей. В один и тот же день в Перинатальном центре КДМЦ его жена Мария родила сына, а сестра - племянника. Днем ранее родила еще одна сестра мужчины. На свет тогда также появился мальчик.

И Никита, и Мария выросли в многодетных семьях. У мужчины десять братьев и сестер, у женщины - девять. Теперь же и без того большая семья пополнилась еще тремя малышами.

- Роды у всех троих прошли благополучно. Новорожденные двоюродные братья и их мамы чувствуют себя хорошо, - рассказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин.

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