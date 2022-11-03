Авиарейсы из Казани в Тегеран отменили из-за низкого спроса

Вместо этого добавлен авиарейс Казань - Бишкек. Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 2 ноября, из Казани в Тегеран должен был отправиться первый авиарейс, но перевозчик решил убрать этот маршрут из расписания. Причиной послужил низкий спрос на данный маршрут.

В пресс-службе авиакомпании считают, что непопулярность маршрута связана с нестабильной политической обстановкой в Тегеране. Поэтому они решили перенести старт перелетов на 28 марта 2023 года. Пока же этот рейс заменен на рейс Казань - Бишкек.

Отметим, что сейчас жители Казани могут долететь до столицы Ирана с пересадкой в Москве.

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