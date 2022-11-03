В Казани завершились работы по берегоукреплению Голубых озер

В рамках первого этапа благоустройства территории планируется завершить обустройство пешеходных троп из щебня и лиственницы. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани завершили укрепление берегов Голубых озер. Ранее там зафиксировали подпорную стенку, дно и откос Хрустального водопада, а также обновили деревянный мостик, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Отметим, что на территории также готов каркас будущего амфитеатра, который в последующем станет зоной созерцания. В рамках первого этапа благоустройства там в ближайшее время планируется завершить обустройство пешеходных троп из щебня и лиственницы, установить освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки и урны. Все это должно быть сделано до конца года.

В ходе работ были убраны только аварийные деревья. На их местах высадят березу, ольху, черемуху, клен серебристый, шаровидную иву и спирею.

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