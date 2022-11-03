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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 11:10

Из реки в Актанышском районе извлекли тело рыбака, пропавшего пять дней назад

Труп находился на глубине пяти метров в 50 метрах от берега
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Утром в четверг, 3 ноября, из реки Белая у села Татарские Ямалы Актанышского района извлекли тело 32-летнего мужчины, который пропал во время рыбалки на лодке 29 октября. Труп находился на глубине пяти метров в 50 метрах от берега.

- В течение всех пяти дней к поискам пропавшего сотрудники МВД привлекали спасателей-водолазов Поисково-спасательной службы и волонтеров, - сообщают в МЧС Татарстана.

Тело доставили на берег, где передали полицейским.

Известно, что погибший зарегистрирован в городе Аша Челябинской области. Причина трагедии, случившейся с ним, устанавливается.

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