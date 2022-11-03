Экс-глава казанского ООО «Тафлекс» признался в уклонении от уплаты 36,6 миллиона рублей налогов

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего экс-главы казанского ООО «Тафлекс». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму порядка 36,6 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2018-2019 годах бизнесмен нарочно включал заведомо ложные данные о финансово-хозяйственных операциях с 82 контрагентами в документы, которые затем передавал в налоговую инспекцию. Таким образом ему удалось уклониться от уплаты налога на добавленные стоимость.

Свою вину мужчина признал полностью. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но в скором времени предстанет перед Приволжским районным судом.

- В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество аффилированной фирмы «Тафлекс-Реалти» на общую сумму 61,6 миллиона рублей, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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