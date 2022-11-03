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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:36

С 4 по 6 ноября муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно

Это связано с празднованием Дня народного единства
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обычно по будням бесплатно стоять там можно только первые 15 минут.

Обычно по будням бесплатно стоять там можно только первые 15 минут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 по 6 ноября в Казани будут отмечать День народного единства. В связи с этим все три дня муниципальные парковки, распложенные вдоль дорог, будут работать бесплатно, сообщают местные власти.

Обычно по будням с 8:00 до 19:00 стоянка на подобных парковках платная. Бесплатно там можно стоять только первые 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Ямашева организуют парковку на 205 мест. Она расположится вдоль домов №33 и 33Б. За каждый час стоянки там нужно будет заплатить по 30 рублей.

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