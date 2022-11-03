С 4 по 6 ноября муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно

Обычно по будням бесплатно стоять там можно только первые 15 минут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 по 6 ноября в Казани будут отмечать День народного единства. В связи с этим все три дня муниципальные парковки, распложенные вдоль дорог, будут работать бесплатно, сообщают местные власти.

Обычно по будням с 8:00 до 19:00 стоянка на подобных парковках платная. Бесплатно там можно стоять только первые 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что на проспекте Ямашева организуют парковку на 205 мест. Она расположится вдоль домов №33 и 33Б. За каждый час стоянки там нужно будет заплатить по 30 рублей.

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