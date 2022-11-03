В результате ДТП на трассе в Татарстане мужчина вылетел из салона авто и погиб

Авария произошла на 71 километре автодороги «Казань-Оренбург». Фото: ГИБДД Татарстана

В четверг, 3 ноября, на 71 километре автодороги «Казань-Оренбург» в Лаишевском районе столкнулись автомобили «Лада» и Great Wall. По предварительным данным, 30-летний водитель отечественной легковушки на скорости выехал на встречку.

Ударил был такой силы, что 35-летний пассажир одного из авто вылетел из салона. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Он погиб на месте, сообщают в ГИБДД Татарстана.

Водители обоих машин получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, одна из легковушек выехала на встречку. Фото: ГИБДД Татарстана

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