Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2022 9:29

В Казани суд заочно арестовал председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко

Его обвиняют в присвоении татарстанской нефти на 400 миллионов долларов США
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На суде стало известно, что Овчаренко сейчас должен проживать во Франции.

На суде стало известно, что Овчаренко сейчас должен проживать во Франции.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел очередное ходатайство от полицейских по уголовному делу о присвоении татарстанской нефти на 400 миллионов долларов США. В этот раз он вынес постановление о заочном аресте председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко. Его объявили в розыск. На суде стало известно, что Овчаренко с 2015 года проживает во Франции и все также является гражданином Украины.

Напомним, ранее казанский суд заочно арестовал по этому делу двух украинских олигархов - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Также по нему проходит их земляк, предприниматель Александр Ярославский. Все они, как и Овчаренко, обвиняются в организации преступного сообщества и присвоении.

Речь идет о ситуации, которая происходила с 2006 по 2007 годы. Тогда ПАО «Татнефть» поставила по трубопроводам на ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области Украины нефть. Это совместное с Татарстаном предприятие, которое было создано еще в 90-х годах. При незаконном устранении от управления им ПАО «Татнефть», по версии следствия, и было присвоено 800 тысяч тонн татарстанской нефти на те самые 400 миллионов долларов США.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram