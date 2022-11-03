В Казани суд заочно арестовал председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко

На суде стало известно, что Овчаренко сейчас должен проживать во Франции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вахитовский районный суд Казани рассмотрел очередное ходатайство от полицейских по уголовному делу о присвоении татарстанской нефти на 400 миллионов долларов США. В этот раз он вынес постановление о заочном аресте председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко. Его объявили в розыск. На суде стало известно, что Овчаренко с 2015 года проживает во Франции и все также является гражданином Украины.

Напомним, ранее казанский суд заочно арестовал по этому делу двух украинских олигархов - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Также по нему проходит их земляк, предприниматель Александр Ярославский. Все они, как и Овчаренко, обвиняются в организации преступного сообщества и присвоении.

Речь идет о ситуации, которая происходила с 2006 по 2007 годы. Тогда ПАО «Татнефть» поставила по трубопроводам на ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области Украины нефть. Это совместное с Татарстаном предприятие, которое было создано еще в 90-х годах. При незаконном устранении от управления им ПАО «Татнефть», по версии следствия, и было присвоено 800 тысяч тонн татарстанской нефти на те самые 400 миллионов долларов США.

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