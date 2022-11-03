В Чувашии из-за западных санкций приняли меры по непрерывной работе нацпроектов до конца 2022 года

В Чувашии реализован практически весь комплекс мероприятий по национальному проекту. Фото: cap.ru

В Чувашии приняли комплекс мер стимулирования с целью достижения целевых показателей по реализации национальных проектов до конца 2022 года, а также повышения эффективности их выполнения в будущем, сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, в данное время республика достигла централизации процессов закупки и контроля. Кроме того, решены все проблемные вопросы и реализован практически весь комплекс мероприятий. Однако реализации ряда проектов препятствовали санкционные ограничения, к тому же большинство рынков закрылись. В связи с этим необходимо проводить постоянный анализ и мониторинг всех мероприятий. Благодаря этому можно будет контролировать промежуточные результаты и при необходимости проводить своевременную коррекцию, сообщает ТАСС.

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