На проспекте Ямашева в Казани появится парковка на 205 мест

За каждый час стоянки там нужно будет заплатить по 30 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что на проспекте Ямашева в Казани планируется организовать парковку на 205 мест. Она расположится вдоль домов №33 и 33Б. За каждый час стоянки там нужно будет заплатить по 30 рублей.

Парковка заработает после снятия моратория на расширение парковочного пространства, принятого в городе в рамках пакета антикризисных мер весной, говорят местные власти.

Вместе с тем, правда, уменьшится количество парковочных мест на улице Абсалямова (на участке от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с проспектом Ямашева) и улице Шуртыгина (на участке от пересечения с улицей Патриса Лумумбы до пересечения с улицей Гастелло).

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