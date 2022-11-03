Из-за коммунальной аварии ряд домов Московского района Казани остался без воды

Водоснабжение будет возобновлено после окончания ремонтных работ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 3 ноября, у дома №164 по улице Декабристов в Казани произошла авария на сетях МУП «Водоканал». В связи с этим, ряд домов Московского района временно остался без воды. Отключение коснулось следующих адресов:

улица Восстания, 38;

улица Гагарина, 89;

улица Декабристов, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 174 и 176;

улица Енисейская, 8;

улица Партизанская, 21, 23, 25 и 27.

Водоснабжение будет возобновлено после окончания ремонтных работ.

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