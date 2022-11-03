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НовостиЗдоровье3 ноября 2022 8:12

За сутки в Татарстане выявили 136 новых случаев COVID-19

Госпитализация потребовалась 32 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 136 новых случаев COVID-19, госпитализировали 32 зараженных и выписали 159 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 3 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 187 871 человек. По последним данным, 184 596 заразившихся выздоровели, а две тысяч - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

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