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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:05

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн

Руководитель республики выступил на форуме «Значение диалога между религиями»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В аэропорту его встретил Председатель Высшего совета по исламским делам шейх Абдулрахман бен Мохаммед.

В аэропорту его встретил Председатель Высшего совета по исламским делам шейх Абдулрахман бен Мохаммед.

В среду, 2 ноября, глава Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Королевство Бахрейн. В аэропорту его встретил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в государстве Алексей Скосырев, а также Председатель Высшего совета по исламским делам шейх Абдулрахман бен Мохаммед.

3 числа Минниханов принял участие на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями». Запланировано также, что он выступит на международной площадке в качестве председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и встретится с представителями местного правительства.

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