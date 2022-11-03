В результате пожара из-за неосторожного курения в Татарстане погиб пенсионер

Пожарных на место вызвали очевидцы.
Фото: МЧС Татарстана
Около шести часов утра 3 ноября жители улицы Сосновая в поселке городского типа Рыбная Слобода увидели белый дом, который поднимался от дома №10а. Они незамедлительно вызвали на место пожарных.
Прибывшие пожарные установили, что дым действительно шел из-под кровли частного дома. Как оказалось, горела одна из комнат. К 6:15 возгорание на площади в 20 квадратных метров было локализовано, а к 6:23 - потушено, сообщают в МЧС Татарстана.
В ходе разбора и проливки конструкций было обнаружено тело 75-летнего мужчины. По предварительным данным, он неосторожно курил в доме, что и привело к трагедии.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана
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