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НовостиОбщество3 ноября 2022 7:44

«Перевернутый дом» в Казани отказались признавать культурной ценностью

Его также исключили из списка памятников истории и культуры
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Объект расположен в садовом товариществе «Пролетарий».

Объект расположен в садовом товариществе «Пролетарий».

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Перевернутый дом» в казанском СНТ «Пролетарий» не включен в перечень объектов культурного наследия. Соответствующее решение принял Комитет Татарстана по охране культурного наследия.

Согласно документу, данный объект не только не включают в перечень выявленных сооружений культурного наследия, но и исключают из списка памятников истории и культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что дом-перевертыш хотят снести для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе, хотя местные жители и выступают против.

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