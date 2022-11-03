Рано утром на Казанском проспекте в Набережных Челнах загорелся хостел

Из здания самостоятельно эвакуировались 46 человек. Фото: МЧС Татарстана

Около пяти часов утра в четверг, 3 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в хостеле на Казанском проспекте в Набережных Челнах. Огонь вспыхнул в комнате администратора на втором этаже.

Из здания самостоятельно эвакуировались 46 человек. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение на площади в 24 квадратных метра к 5:42.

В результате ЧП никто не пострадал.

- По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, - сообщают в МЧС Татарстана.

Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram