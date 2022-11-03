В Чувашии пьяный водитель «Газели» устроил массовое ДТП и скрылся

О пострадавших не сообщается. Фото: ГИБДД Чувашии

Днем 2 ноября на 713 километре автодороги М-7 в Козловском районе произошло массовое ДТП с участием автомобилей «Газель», Proton и «Урал». По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель первого грузовика выехал на встречку, где столкнулся с остальными машинами.

С места аварии предполагаемый виновник скрылся, но вскоре был задержан автоинспекторами. Как выяснилось, мужчина лишен права управления. Теперь его грозит уголовная ответственность, говорят в ГИБДД Чувашии.

О пострадавших не сообщается.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram