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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 7:05

В Чувашии пьяный водитель «Газели» устроил массовое ДТП и скрылся

Позже выяснилось, что у мужчины нет права управления автомобилем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
О пострадавших не сообщается. Фото: ГИБДД Чувашии

О пострадавших не сообщается. Фото: ГИБДД Чувашии

Днем 2 ноября на 713 километре автодороги М-7 в Козловском районе произошло массовое ДТП с участием автомобилей «Газель», Proton и «Урал». По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель первого грузовика выехал на встречку, где столкнулся с остальными машинами.

С места аварии предполагаемый виновник скрылся, но вскоре был задержан автоинспекторами. Как выяснилось, мужчина лишен права управления. Теперь его грозит уголовная ответственность, говорят в ГИБДД Чувашии.

О пострадавших не сообщается.

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

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