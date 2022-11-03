Прокуратура завершила проверку по факту издевательств в детсаду Азнакаево

Поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей дошкольным учреждением. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Прокуратура Азнакаево завершила проверку по факту грубого обращения с детьми в местном детсаду №6. В действиях воспитательниц выявлены грубые нарушения законодательства об образовании.

В адрес руководителя районного управления образования внесено представление об устранении нарушений, а также причин и условий, способствовавших им. Кроме того, поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом.

Надзорное ведомство взяло на особый контроль уголовное дело, которое было возбуждено по факту произошедшего.

Напомним, воспитательниц, которые издевались над двухлетними детьми, уволили.

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