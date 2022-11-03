На развитие туристической инфраструктуры бизнесу Татарстана выделили 16 миллионов рублей

В конкурсе на получение средств принимали участие 47 желающих. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Стало известно, что Госкомитет Татарстана по туризму выделил 13 организациям и предпринимателям 16,2 миллиона рублей. Эти деньги они должны вложить в развитие туристической инфраструктуры на своих объектах.

В конкурсе на получение средств принимали участие 47 желающих. Среди победителей проекты, которые касаются семи районов Татарстана, Казани и Набережных Челнов, сообщает «Бизнес Онлайн».

2,8 миллиона рублей получил интерактивный парк «Лес чудес» в селе Новый Кырлай Арского района, 2,7 миллиона - стадион «Наиком Арена» в Набережных Челнах, а 2,3 миллиона рублей - кемпинг «Шторм» в Высокогорском районе. Оставшиеся средства были разделены между глэмпингом «Yurt Resort» в Пестречинском районе, экскурсионным маршрутом «Открывая город — Казань», а также организаторами других экскурсий по Казани и Мамадышскому району.

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