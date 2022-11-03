Информация об огромной пробке на трассе в Бавлинском районе оказалась недостоверной

Правда, гололедица и осадки в республике действительно имеют место быть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром в четверг, 3 ноября, в СМИ начала распространяться информация о пробке на трассе М5 в Бавлинском районе. Утверждалось, что из-за снега и гололеда сотни водителей стоят на дороге порядка пяти часов. Однако, по сообщениям собственных источников «КП-Казань» в экстренных службах, эта информация не является достоверной.

Напомним, 3 числа в Татарстане действительно прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами возможна гололедица. Похожая погода ждет жителей республики и последующие два дня - 4 и 5 ноября.

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