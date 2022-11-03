В Сабинском районе пенсионер на УАЗе выехал на встречку и погиб

Водитель и пассажир фургона госпитализированы. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Вечером в среду, 2 ноября, в Сабинском районе столкнулись автомобили «УАЗ Патриот» и Ford Transit. По предварительным данным, 70-летний водитель отечественного вседорожника на скорости выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм водитель «УАЗа» скончался на месте. Водитель и пассажир фургона были госпитализированы, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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