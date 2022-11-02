Как раньше уже не будет - ТПП РТ выступила организатором молодежного бизнес-завтрака

Фото: предоставлено пресс-службойа

Впервые Торгово-промышленная палата Республики Татарстан провела молодежный бизнес-завтрак. «Строим успешный бизнес...» - именно так была обозначена тема встречи, на которую были приглашены не только действующие предприниматели, но и те, кто только задумывается о своем деле. На протяжении трех часов интересные выступления, нетворкинг, розыгрыш подарков от партнеров и личная коммуникация – все, что так необходимо предпринимателям.

Приветствуя участников бизнес-завтрака, заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахматов рассказал об основной деятельности палаты, возможностях и мерах поддержки для предпринимателей.

Предприниматель, финансист Рустам Тимербаев рассказал о финансовой мобилизации и о том, что делать с деньгами в России в условиях текущей неопределенности. Дал рекомендации по вопросам сохранения, инвестиривания и распределения финансов.

- Важно разделять личные финансы и бизнес, и необходимо научиться управлять ими”. Были и практические советы, участники бизнес-завтрака смогли в режиме онайн провести анализ своей финансового состояния, - отметил Рустам Тимербаев.

Основатель международной сети кофеен HOHORO Coffee Ильнар Шамсутдинов поделился секретами ведения бизнеса, рассказал о развитии бизнеса в регионах России и других странах на примере своей компании. Среди приглашенных спикеров также был Айрат Бариев – менеджер по привлечению ключевых партнеров компании OZON. Он поведал о нюансах работы на электронной площадке и перспективах сотрудничества.

В финале мероприятия каждый присутствующий смог принять участие в розыгрыше подарков от партнеров. Бизнес-завтрак удался и даже после завершения программы гости долго не хотели расходиться.

Следующий бизнес-завтрак будет завершающим в 2022 году он запланирован на начало ноября.