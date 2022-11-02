Песня Лии Давлетьяровой из Казани понравилась Мари Краймбрери в шоу «Залетай в тренды»

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Певица из Казани Лия Давлетьярова выступила в эфире нового шоу «Залетай в тренды» перед звездным жюри — Джараховым, Мари Краймбрери и MIA BOYKA.

- Редко слышим такие тембры, редко случается субтон — такой тоненький, такой мягенький. Очень хочется послушать, что будет дальше, — отреагировала Мари Краймбрери на выступление Лии.

Отметим, что у певицы, по правилам шоу, было всего 30 секунд, чтобы заставить жюри нажать заветную кнопку. Лия Давлетьярова исполнила трек собственного сочинения «Жду тебя». Если бы они не зацепила ни кого из звездных судей, то вылетела бы из проекта.

«Залетай в тренды» — первое массовое шоу талантов, которое проходит только на просторах соцсети. Никакого телевидения. У каждого участника есть те самые 30 секунд и собственная песня.

На суд жюри свой авторский материал представят в итоге 100 молодых певцов со всей России. Их заветной мечтой в этом проекте является совместный трек со звездой.

Эфиры проекта можно смотреть каждую пятницу в группе проекта «ВКонтакте».