В Казани за присвоение татарстанской нефти на 400 миллионов долларов США заочно арестовали украинского олигарха Коломойского

Олигарха объявили в международный розыск. Фото: Павел Дацковский

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они подозреваются в организации или участии в преступной группе, которая присвоила 800 тысяч тонн нефти стоимостью 400 миллионов долларов США, которую по трубам через предприятия-посредников на завод ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области Украины поставила ПАО «Татнефть».

- Согласно предъявленному обвинению, предприниматели Украины Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Александр Ярославский, а также председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко присвоили нефть в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года. Обвиняемые находятся в международном розыске, - сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.

Речь идет о ситуации с совместным предприятием Татарстана и Украины, которое было создано еще в 90-е года. Республика, имея больше половины акаций, была фактически отстранена от управления компанией в 2007 году.

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