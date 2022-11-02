В театре Карима Тинчурина покажут спектакль «Мелкий бес» 16+

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В рамках празднования 100-летия Казанского театрального училища на сцене Тинчуринского театра пройдет спектакль «Мелкий мес» Челябинского государственного драматического «Камерного театра».

В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования Казанского театрального училища (техникума), одного из старейших театральных профессиональных учебных заведений в России. В связи с этим разработана программа юбилейных мероприятий, поддержанная Правительством Республики Татарстан и Президентом Республики. Важным проектом в рамках юбилейных торжеств станет декада спектаклей с участием выпускников Казанского театрального училища или поставленных ими.

В данном проекте примут участие Челябинский государственный драматический «Камерный театр» со спектаклем «Мелкий бес» режиссера Тимура Кулова и государственный драматический «Театр на Васильевском» Санкт-Петербурга со спектаклем «ART Я. Реза» режиссёра Руслана Нанава. Также будет показан перформанс под названием «День Р.» в постановке выпускника училища Руслана Риманаса.

В декаде спектаклей Республику Татарстан представят театр им. Г.Камала со спектаклем «Муть. Мухаджиры» в постановке Фарида Бикчантаева и спектакль «Кэл» режиссера Айдара Заббарова, сообщает пресс-служба Казанского театрального училища.

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