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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:00

Мэр Казани призвал еще раз проанализировать потребности семей мобилизованных

У многих матерей есть желание найти работу и записать детей в группу продленного дня
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Картами «Батыр» в городе воспользовались уже 100 детей, а бесплатными транспортными картами - 332 ребенка.

Картами «Батыр» в городе воспользовались уже 100 детей, а бесплатными транспортными картами - 332 ребенка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что список городских мер поддержки семей мобилизованных граждан сформирован и проработан. Однако он призвал еще раз проанализировать их потребности для возможного дополнения этого перечня. Так, например, у многих матерей есть желание найти работу и записать детей в группу продленного дня.

По словам градоначальника, картами «Батыр» в городе воспользовались уже 100 детей, а бесплатными транспортными картами - 332 ребенка. Более 30 школьников из семей мобилизованных получили путевки в лагерь «Восток».

Чтобы воспользоваться льготами в школах и детсадах, необходимо обратиться к руководителю учреждения с письменным заявлением.

Напомним, с 3 ноября в столице Татарстана заработают 18 пунктов по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, их семьям и жителям недавно присоединенных к России территорий.

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