Навигация по реке Волга в Татарстане завершится 24 ноября

Ледостава на территории республики пока не наблюдается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что навигацию по реке Волга в Татарстане планируют завершить 24 ноября. Однако эта дата может быть скорректирована в зависимости от наступления ледостава, которое ожидается в конце месяца. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил замруководителя ГУ МЧС России по республике Юрий Венедиктов.

Венедиктов напомнил, что хождение маломерных судов по несудоходным водоемам разрешается с момента спада паводковых вод до начала ледостава.

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