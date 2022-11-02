В Марий Эл пенсионер на «ВАЗе» врезался в ехавший впереди автогрейдер и погиб

ДТП произошло на 29 километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Днем во вторник, 1 ноября, на 29 километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» в Звениговском районе столкнулись «ВАЗ-21112» и автогрейдер. По предварительным данным, 67-летний водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину, ехавшую впереди.

От полученных травм пенсионер скончался в больнице. Его 55-летняя пассажирка получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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