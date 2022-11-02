Самому взрослому школьнику из Набережных Челнов 46 лет

По последним данным, в школах города получают образование более 71 тысячи учеников. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на начало ноября, в Набережных Челнах работает 81 школа, где обучаются более 71 тысячи учеников. Самым младшим из них по шесть лет, самому взрослому – 46. Мужчина учится в 11 классе в вечерней сменной школе №65, заявил в ходе пресс-конференции начальник управления образования города Рустем Хузин.

Что стало причиной того, что мужчина до сих пор не получил среднего образования, не уточняется.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что жители татарстанского автограда хотят, чтобы их дети изучали в школах китайский язык. Хузин пообещал рассмотреть такую возможность.

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