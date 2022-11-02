Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 12:14

Самому взрослому школьнику из Набережных Челнов 46 лет

Мужчина учится в 11 классе в вечерней сменной школе №65
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По последним данным, в школах города получают образование более 71 тысячи учеников.

По последним данным, в школах города получают образование более 71 тысячи учеников.

Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на начало ноября, в Набережных Челнах работает 81 школа, где обучаются более 71 тысячи учеников. Самым младшим из них по шесть лет, самому взрослому – 46. Мужчина учится в 11 классе в вечерней сменной школе №65, заявил в ходе пресс-конференции начальник управления образования города Рустем Хузин.

Что стало причиной того, что мужчина до сих пор не получил среднего образования, не уточняется.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что жители татарстанского автограда хотят, чтобы их дети изучали в школах китайский язык. Хузин пообещал рассмотреть такую возможность.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram